Doğu Avrupa ve Balkanlarda Erdoğan rüzgarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet aklı, 1991 yılında soğuk savaşın sona ermesinden sonra Doğu Avrupa ve Balkanlar'da oluşan jeopolitik boşluğu çok iyi okuyarak, akıllı hamlelerle doldurmaya başladı. Erdoğan, Balkanlar'da, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Makedonya'ya, Doğu Avupa'da Polonya ve Ukrayna'ya yaptığı ziyaretlerle Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en etkili aktörü haline getirmiş bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Doğu Avupa ve Balkanlar'daki jeopolitik hamlelerinin anlam ve önemini daha iyi değerlendirmek için kısaca nereden nereye gelindiğini analiz edelim.

TAMPON ÜLKELER KONUMU

15 Haziran 2021'de NATO 2030 stratejisini kabul ederken, Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapmayı kararlaştırırken, ABD-Rusya tam kapıştılar. Günümüzde Polonya, Ukrayna, Belarus, ABD ve Avrupa (NATO) ile Rusya arasında TAMPON ÜLKELER KONUMUNDA.

Bugün, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da jeopolitik boşlukları Başkan Erdoğan, çok akıllı hamlelerle değerlendiriyor. Dikkatle bakınız. Türk Devlet Aklı, son 10 yıl içinde özellikle Balkanlar'da Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Makedonya'ya Doğu Avrupa'da Polonya ve Ukrayna'ya özel önem veriyor. Bugün Bosna Hersek'te Sırpların kışkırtmaları ve Ukrayna'da ABD-Avrupa (NATO) ile Rusya'nın savaş durumuna gelmeleri karşısında Erdoğan geleceği çok iyi okudu ve Türkiye'yi günümüzde yaşanan kritik olaylara hazır duruma getirdi. Türkiye'nin tarafsız politikası da nitekim, bugün hem Bosna Hersek ile Sırbıstan arasında hem de Ukrayna ile Rusya arasındaki küresel sorunlarda Erdoğan'a ARABULUCU OLMA özelliği kazandırıyor. Geçen yılın son aylarında, Bosna Hersek'te çok kritik gelişmeler yaşanıyordu. Bosna Hersek'e bağlı bir entite olan Sırp Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in savaş çığlıkları sürerken, Başkan Erdoğan, Saraybosna'da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile görüştü. Barış iklimi yaratıldı. Önceki haftalarda sıcak savaşın körüklendiği bir sırada Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı tam zamanında Bosna'ya gönderdi. Hulusi Paşa, hayati görüşmeler yaptı. Sırp milislerin Bosna'yı ateşe sokmaları önlendi. Ardından Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic Erdoğan'ın konuğu olunca, Ankara ağırlığı ile Hersek-Sırbistan krizi önlendi. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Ukrayna'da, Türkiye nasıl KÜRESEL AKTÖR KONUMUNA GELDİ? Türkiye açısından son 10 yılda Balkanlar ve Doğu Avrupa, Türk dış politikasının önemli bir parçası haline geldi. Balkanlar'la ve Doğu Avupa'da Polonya ve Ukrayna ile kurduğu yakın ilişki istikrarlı bir şekilde sürüyor.



POZİTİF İMAJINI KORUYOR

Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da siyasi değişimler yaşansa da Türkiye vazgeçilmez bir aktör olarak bölgedeki pozitif imajını koruyor. Bunun sebepleri var: 1- Türkiye, herhangi bir siyasi dayatmada bulunmuyor. Bölge ülkelerinin iç ve dış politikaları kapsamında verdiği kararlara dışarıdan müdahale etmiyor. 2- Dış politikanın "bölgesel sahiplenme" ve "kapsayıcılık" ilkeleri gereği Türkiye, bölgedeki pozitif gelişmeleri yakından takip ediyor ve bölgenin kendi sorunlarını çözebileceği her türlü girişimi destekliyor. 3- Türkiye başlattığı projelerle bir tahakküm yaratmaya çalışmıyor. Yumuşak güç aracı haline getiriyor. Kazan-kazan ilkesi çerçevesinde hem bölgenin hem de yatırımcıların faydasına olan işlerde teşviklerde bulunuyor. 4- Türkiye meselelere salt kimlik ve din boyutuyla bakmıyor. Elbette ki bölge Müslümanlarıyla daha fazla ilgilendiği söylenebilir ama her kesimi "Türkiye'nin yanında" tutabilecek bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olduğundan Balkanlar'daki çok kültürlü, çok etnikli, çok dinli toplumların muhafaza edilmesi için bölgesel meselelere dikkatli ve dengeli yaklaşıyor. 5- Türkiye için bölgede barış ve istikrarın baki olması, kendi iç ve dış politikası kapsamında değerlendirildiğinde elzem olduğundan, yıkıcı değil yapıcı bir vizyona sahip. Batı medyasında yıllarca işlenmesine rağmen Türkiye'nin bölgede gizli bir ajandası yok.



SONUÇ

BAŞKA SORUMUZ YOK

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da yardımlaşma, diyalog ve işbirliğini esas alan bir aktör. Tesis edilen yakın ilişkileri koruyor. Bölge ülkelerinin güvenini kazanıyor. Şimdi birlikte düşünelim. Bütün bu jeopolitik gelişmelere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası basar mı? CHP omurgasında kurgulanmış Millet İttifakı, Amerika'ya, Avrupa'ya sormadan, Balkanlar'da ve Doğu Avupa'da ortaya bir vizyon koyabilir mi? Başka sorumuz yok.