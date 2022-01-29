Gülhane Camii dualarla ibadete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Gülhane Camisi'nin açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, caminin yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği olduğuna dikkati çekti.

ÇALIŞMA ALANLARI DA VAR

Erdoğan, "Hakikaten burada Gülhane Üniversitesi'nin hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabb'imiz, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette bir beyt, saray inşa ederim' buyuruyor" ifadelerini kullandı. Camideki kız ve erkek öğrenciler için hazırlanmış çalışma mekanları olduğunu anlatan Erdoğan, "İşin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar Gülhane Askeri Tıp Akademisinin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından caminin açılışı dualarla yapıldı.