İçişleri’nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 28/01/2022 tarihinde 00:00-18:00 saatleri arasında (36.126) personel ve (608) dedektör köpeği ile (8.820) noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapılmıştır.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında;

(6.625) metruk bina, (10.365) umuma açık yer, (352) terminal ve (4.205) diğer yerler olmak üzere toplam (21.547) yer kontrol edilmiş,(72)'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam (127) organizatör gözaltına alınmış, (2.028) yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış,(25)'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam (732) aranan şahıs tespit edilmiş, (2)'si organizatör, (1.235)'i göçmen ve (99)'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam (1.336) şahsa idari yaptırım uygulanmış, Organizatör/düzensiz göçmen arasından (6) terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edilmiş,

Uygulamada; (7) kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca (13) adet sahte pasaport, (9) adet sahte (T6) formu ve yol izin belgesi, (6) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet kurusıkı tabanca, (4) adet mermi, (5) adet kesici/delici alet, (42) gr esrar, (80) gr eroin, (10) gr bonzai, (419) gr metanfetamin, (65) adet ecstasy ve (75) adet sentetik ecza elde edilmiştir.