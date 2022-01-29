İmamoğlu’nun dostu Türkiye karşıtı çıktı

İstanbul'un kar esareti yaşadığı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer'de bir restoranda İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık yiyerek görüştüğü ortaya çıktı. İmamoğlu ve ekibi, ilk başta görüşme hakkında açıklama yapmadı ancak görüntülerin de kamuoyuna servis edilmesiyle buluşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ile İngiliz büyükelçinin görüşmesinde neler konuşulduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı.

ATİNA'DA GİZLİ TOPLANTI

ANCAK İmamoğlu'nun Atina ziyaretinden sadece 20 gün sonra Büyükelçi Chilcott'un, 16 Ekim 2021'de Atina'da özel ve gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı. Yunanistan'da 127 yıldır yayın yapan Estia gazetesinin haberine göre İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un tertiplediği toplantıya, İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri katıldı. Gazetenin iddiasına göre büyükelçiler Yunan siyasetçileri toplayarak, "Erdoğan'ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz" bilgisini yer vermiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının da toplantıda masaya yatırıldığı iddia edilirken, gazetenin haberine göre görüşmeye, "Türkiye'de darbe senaryoları" konu olmuş.



İYİ PARTİLİ KAVUNCU DA KONSOLOSLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun balıkçıda elçi Chilcott ile yemek yediği gün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile görüştüğü belirlenmişti.