Milli sporcumuz Türkiye’ye getirildi

KIBRIS Barış Harekatı sonrası istisnai bir operasyonla ilk kez Türk bayraklı özel ambulans uçak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir havaalanına indi. 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan maç öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina için kendisine tutulan evde kalan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, özel ambulans uçakla Larnaka'dan İstanbul'a getirildi. Karantina sürecinde kendisini hiç yalnız hissetmediğini söyleyen, "Devletimden Allah razı olsun. Devletimin yüceliğini ve insanına verdiği değeri her yerde dile getireceğim. Kendimi çok özel hissettim. Herkese teşekkür ederim" dedi.