Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar!

Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan da törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bir yıl içinde inşallah altyapısı ile üstyapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Birazdan burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz.





Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerimiz için ama o günü unutmamız mümkün değil. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti ama aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde de binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de gerçekten mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Köylerde 15-20 kadarını bitirdik, diğerlerini de süratle bitiriyoruz.

Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat icraat... Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel biçimde ağzının payını verdi. Adam öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de ben TV'ye çıkacağım, onun da bir Youtube'u var 22.00'de oraya çıkıyor, sözde Cumhurbaşkanını susturacak.

Seviyesi yok ki seviyesine ineyim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Çünkü biz cumhurla yolumuza devam ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktasında hep beraber ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları birlikte çalışmaya var mıyız...

Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Emin adımlarla bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız çok iş var. Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi ettik... Giresunumuzda üniversitemizden tüm kurumlarımızı inşa ettik mi ettik. Fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik.

Doğal gaz da geldi mi, şu anda doğal gazı aldık mı... Ana muhalefet ne yapıyor, doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor... Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Bizim doğal gazımız var. Stoklarımız var, tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz...