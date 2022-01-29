Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Giresun'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni düzenlendi. Törende Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2020 Ağustos'unda meydana gelen sel felaketinde 7 ilçemizde mal ve can kayıpları yaşamıştık. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Dereli'yi yeni baştan inşa ettik. 1 yıl gibi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Laf değil iş üretiriz iş.

SEL OLDU GELDİK! BALIKÇIYA GİTMEDİK

Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Derelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğankent'te de hasar gören binalarımızı yeniden inşa ettik. Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım ben, hep beraber Derelideydik. Balıkçıya gitmedik. Ben vatandaşlarımla beraber oldum onların dertleriyle dertlendik. Birileri ne kafayı bulmanın peşinde. Sel olacak, Bodrum'a git şuraya buraya git. Bizim kitabımızda bu yok. Deprem felaketlerinde yangın felaketlerinde bakan arkadaşlarım hep olay yerindeydi. Cumhurbaşkanı olarak ben de oradaydım. Çünkü sen onları kendi başına bırakamazsın. Çünkü görevin bunu gerektiriyor. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimizde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yöneteceğimizi söylemiştik. Bunlar yetmez dedik, ulaşım, tarım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye inşa ettik.

20 yıllık dönemimize her türlü sınamayla karşılaştık. Bölgemizdeki ülkelerin önemli bir kısmı bu sınamaları geçemedi ve paramparça oldu. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi görüyorsunuz. Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden atlattık. Bu dönemde sıkıntılar çektik, bedeller ödedik. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde daha çok büyüyen bir devletimiz var. İstikrar var güven var. Bu istikarar ve güven Türkiye'yi güçlü ülkeler arasına yerleştirdi.

Şimdi de ekomimize saldırıyorlar. Batılı finans kuruluşları, ekonomil manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı.

Şimdi Gabar'da Bestler Deresi'nde nerede o teröristler. Hepsini gömüyoruz. Benim vatandaşım sokağa çıkamıyordu, artık çıkıyor. Biz bunların inine gireceğiz dediğimde bazıları dalga geçiyordu. CHP'nin başını çektiği bazı kesimler bu gavurların değirmenine su taşıdı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faizi indireceğiz. Daha da indireceğiz. Enflasyon iniyor daha da inecek. Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokamadan bize yediğimiz her lokma zehirdir.