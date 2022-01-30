Kılıçdaroğlu, yine bürokratlara taktı

SIK sık bürokratları, "hükümetin verdiği emirleri yerine getirmeyin, imza atmayın" diye uyarıp, tehdit eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında yine bürokratları manipüle etmeye kalktı. Daha önce yaptığı açıklamalarda bürokratları, "sakın ola bir belgenin altına imza atmayın" diye uyaran Kılıçdaroğlu, ülkenin sahibinin bürokrat değil, bizatihi millet olduğunu unutup, "Bütün onurlu bürokratlara sesleniyorum: Siz devletin gerçek sahibisiniz. Sizi hakkınız hukukunuzu sonuna kadar benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatan bir belgenin altına imza atmayın" ifadesini kullandı.

LAFINDAN ÇARK ETTİ

"DEMOKRASİNİN yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerinden de çark eden Kılıçdaroğlu, "Orada çekilen zulümleri bilmiyor muyuz? Diyarbakır Hapishanesi'nde yaşananları bilmiyor muyuz? Ben ateşten gömleği giydim" diye konuştu.