Türkiye farkı: Afet konutları 1 yılda tamamlanarak teslim edildi

GİRESUN'UN Dereli ilçesinde düzenlenen Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende hak sahiplerine evlerini teslim eden Erdoğan, bir felaketin ardından verdikleri sözü tutmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirtti. Dereli'de bir yıl içinde alt ve üst yapısıyla bütün binaları yapacaklarını söylediklerini ve bunları bitirdiklerini kaydeden Erdoğan, bölgedeki çalışmalarda emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tüm kurumlara, yüklenici firmalara teşekkür etti.

İNŞA VE İHYA İÇİN VARIZ

AFETİN olduğu günü unutmalarının mümkün olmadığını vurgulayan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "O bir başka felaketti ama aynı dönemde, Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın ve Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık, Muğla ve Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için adeta felaket yılı oldu. Bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla gece gündüz demeden çalıştı. Her yerde bu yıkılan binalardan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum, cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde şu anda Köykent ile 15-20 kadarını bitirdik, diğerlerini de süratle bitireceğiz. Biz inşa ve ihya için varız."

CUMHUR İLE YOLA DEVAM

KONUŞMASINDA yalan siyasetine de tepki gösteren Erdoğan, "Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam ulaştırma bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir Youtube'u var. Oradan millete sesleniyor. Güya cumhurbaşkanını susturacak. Bak ne diyor? 'Seviyesine inme' diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir.

Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP, BBP olarak Cumhur İttifakı, yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilesiniz ki 2023, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Siz varım dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Biz halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık" diye konuştu. Sembolik olarak anahtar teslimini yaptıklarını, kalanlara da süratle dağıtımın yapılacağını belirten Erdoğan, "Böylece bütün kardeşlerimiz dairelerine kavuşmuş olacaklar. Rabb'im, bu tür afetlerden, felaketlerden tüm milletimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

TESLİM EDİLEN KONUTLARDA İNCELEME YAPTI

ERDOĞAN, anahtar teslimi yaptığı ailelerle sohbet edip, anahtarlarını verdikten sonra, "Rabb'im hayırlısıyla huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin" dedi. Muhammet Sarıyıldız adlı vatandaşın 21 yıl önce Dereli'de çekilmiş bir fotoğrafını göstermesi üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye gelmişim. Burada da konuşma yapmışız 21 yıl önce, nereden nereye..." diye konuştu.

'BİRİLERİ GİBİ KAFAYI ÇEKMEYE GİTMEDİK'

GİRESUN'DA Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne de katılan Erdoğan, "Sel felaketi oldu Bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Doğankent'de Dereli'deydik balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Birilerine de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öyle kar, fırtına, sel, deprem olacak yok Bodrum'a git şuraya buraya git bizim kitabımızda o yok" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'na sert çıktı.