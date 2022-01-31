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Haberler Gündem AFAD’dan iddialara yanıt geldi: O fotoğraflar 2013 yılına ait

AFAD’dan iddialara yanıt geldi: O fotoğraflar 2013 yılına ait

31.1.2022

AFAD’dan iddialara yanıt geldi: O fotoğraflar 2013 yılına ait

AFAD tarafından "Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü" iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, basın yayın organlarında yer alan iddiaların araştırıldığı ve iddianın kanıtı olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği kaydedildi. Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insanı yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek şekilde yürütüldüğü belirtildi.