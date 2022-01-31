AK Partili Hamza Dağ: Kirli bir kurgu başlatıldı

Trabzon'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mikrofondan konuşma yapan çocuğun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "hain" demesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor" ifadelerini kullandı.

"VATAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ"

Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Dağ, "Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları 'Planlı ve stratejik' şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir. Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır. Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz" dedi.