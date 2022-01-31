Başkan Erdoğan: Bay Kemal çok iyi yalan söyler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Karadeniz gezisinin son durağı olan Trabzon'da, aralarında kentsel dönüşüm projesi ile katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, ticaret merkezi, alt geçit köprüsünün de yer aldığı yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, 'İyi ki varsın' diyerek aziz hatırasını yad ettikleri şehit Eren Bülbül'ün memleketinde olduklarını belirterek, kentin her zamanki gibi kendilerini coşkuyla, sevgiyle, yüreğiyle bağrına bastığını söyledi.

'TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK'

Kente yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Türkiye'yi 20 yılda cumhuriyet tarihinde 5 katı, 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmemizin gerisinde milletimize aşkla, sevdayla hizmet etmemiz vardır. Her zaman ne diyorum? Biz Ferhat'ız, siz Şirin'siniz. Dolayısıyla dağları dele dele biz şirine kavuştuk" diye konuştu. "Birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla, etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. İşte CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana. PKK, bir terör örgütü. Onun meclisteki uzantısı da malum. Ya bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnlerini duman ettik mi? İnşallah, tek bir terörist kalmayana kadar yola devam edeceğiz" dedi.

ALTIN TEPSİYLE İŞ VERDİLER

"Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar" diyen Erdoğan, "Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK'sından, FETÖ'süne kadar terör örgütleriyle irtibatlı kişilere altın tepsi de maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular" dedi.



'BUNLAR KİME ÇALIŞIYORDU'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sürdüren Erdoğan "İşte bir tanesi vardı ya bir kadın; televizyonda çıkıp, ne diyordu; büyük yalan söyleyeceksin, en büyük yalanı söyleyeceksin. Bunları dediler mi? Sonra ne oldu? Şimdi yargı aldı, tutukladı ve şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye, Bay Kemal'e çalışıyordu. Bay Kemal de zaten yalanı bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler, büyük yalan söyler ve bunlarla da bir şeyler yapmaya çalıştı" diye konuştu.



'BENİM MİLLETİM PRİM VERMEZ'

Erdoğan, "Şimdi geçen akşam gene çıkmış -benim televizyon programım var saat 22'de- aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan; ihale yapmışız ve bu ihalede de müteahhit firmalara '5'li çete' diyor ve bu firmalara burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor altında, güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Diyorum ki benim milletim, bu adamın yalanlarına prim vermeyecek" dedi.



"STRATEJİSİ İFTİRADAN OLANIN BU MİLLETE HAYRI YOKTUR"

2023'ün önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle bizi bu yoldan kimse çeviremeyecek. Geçmişte ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisini, ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan bu ülkeye hayır gelmez. Siyaseti yalandan, stratejisi iftiradan, taktiği çarpıtmadan ibaret olanların bu millete hayrı yoktur" dedi.