Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya seyahati kritik toplantıda değerlendirildi.

Kabine Toplantısı'nda, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki gelişmeler de ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"KABİNE'DE REVİZYONA GİTMEMİZ NORMALDİR"

"15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler yapabiliriz.

Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymayan, vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat nefes aldık. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz.

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

İRAN'DAN GELEN GAZ AKIŞI

İran'dan gelen doğal gaz akışı yeniden başladı. Azerbaycan'dan aldığımız doğal gaz miktarını da artırdık.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME

Beyanlar üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik faturalarının teniden düzenlenmesi talimatını verdik. Aylık tüketim tutarını 150'den 210 Kilovata çıkarıyoruz. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık.

Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir

3 YENİ DESTEK PAKETİ

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.

Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır.

İhracat Destek Paketi ise; Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

500 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ

Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkartıyoruz.