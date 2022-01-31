Başkan Erdoğan’dan 15 bin öğretmen ataması töreninde önemli mesajlar

15 bin öğretmen ataması, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştiriliyor. Törende Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biraz sonra bilgisayar ile yapılacak atama ile 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi cani gönülden tebrik ediyorum, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum. 15 bin öğretmen atamamız ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.

Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular. Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

Salgın döneminde Türkiye sadece sağlıkta değil eğitime erişim konusunda da öne çıkmış, diğer ülkelere fark atmıştır. Öğretmen alımlarında kesintiye gidilirken, biz alımlarımızı sürdürdük. Bugün 15 bin öğretmen ataması ile 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. Yüzde 63'ü 40 yaş altında. Dinamik bir eğitim ordusuna sahibiz.

Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenler raporuna göre; Avrupa'da öğretmenlere zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke de Türkiye'dir.

Çocuklarımızın eğitime erişimini artırmak amacı ile attığımız en önemli adımlardan biri ders kitaplarımızı ücretsiz dağıtımıdır. Biz bu konudan çok çektik gençler. Kitapları değil, defterleri bile alamazdık. Siz teksir notları nedir bilir misiniz? Teksir notlarını para ile almak isterdik, ağabeylerimiz nazlanır vermek istemezdi. O teksir notları mürekkep ile her yeri berbat olmuş haldeydi. Biz bunları çektik dedik, kuşe kağıda kitaplarımızı hazırladık ve sıraların üzerine koyduk. İstedik ki, bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları kitaplar sıralarının üzerinde olsun. 4 milyar adete yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz.

Kritik bir adım daha attık yardımcı kaynak kitaplarını da MEB basarak dağıtmaya başladı. 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz ulaştırdık. Yıl sonuna kadar 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası veriler gerekse attığımız adımlar bize şu gerçeği hatırlatıyor. Türkiye 19 yılda attığı devasa yatırımlar ile eğitim ile ilgili eksik altyapısını hemen hemen tamamlamıştır. Artık yapmamız gereken eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız.

Bunun için müfredat başta olmak üzere içeriği geliştirmek ve sunmak için en iyiyi hazırlamak zorundayız. Bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur öğretmenlerdir. Sizin niteliğiniz arttıkça eğitimimizin kalitesi de artacaktır. İlim yolculuğu sadece okul ile sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Modern dünyada buna 'hayat boyu öğrenme' diyorlar.

İnsan hangi işi yaparsa yapsın mevcut ile yetinmeye başladıkça irtifa kaybetmeye mahkumdur.

Öğretmenlerimizin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Alanınızdaki yenilikleri takip etmelisiniz. MEB bunun için her türlü desteği sağlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birazdan görev yerleriniz belli olacak, heyecanlısınız farkındayım. Bizim Aybikelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, şehadete yürüdüler. Bu herkese nasip olmaz. Ve inanıyorum ki, şu an Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen cennet ile müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.

Ülkemizin dört bir yanında yüzleri ışıldayan çocuklar artık sizlere emanet. Artık sözleriniz ile, davranışlarınız ile onlara örnek olacaksınız. Erdemli, ahlaklı insan olmaya onları sizler teşvik edeceksiniz. Açık fikirli, sorumlu, üretken fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.