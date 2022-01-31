Belediye kafesinde parçalı pazarlık

Gaziemir Belediyesi'nin Sevgi Mahallesi'nde kendisine ait eski kafeyi belediye şirketi Seydaş A.Ş. üzerinden yıkıp yerine Porta Kafe isimli mekan inşa etmesiyle ilgili skandallar bitmiyor. Belediyeye ait bir yerin, tahsis edildiği belediye şirketi tarafından yıkılması ve yerine yenisinin yapılmasının yasalara aykırı olduğu öne sürüldü. Ayrıca yeni hizmete açılan kafenin inşaatı için Seydaş A.Ş. tarafından inşaata başlandıktan sonra ihaleye çıkıldığı ve işin pazarlık usulüyle 3 parçaya bölünerek yaptırıldığı iddia edildi.

'CEVAP ALAMADIK'

Bu iddiaları dile getiren Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında olan bu alanda inşaat yapma ya da yaptırma yetkisi sadece belediyenindir. Bu konuyu farklı zamanlardaki meclis toplantılarında defalarca dile getirdik, fakat tatmin edici hiçbir cevap alamadık. Aldığımız duyumlar, binanın SEYDAŞ A.Ş. tarafından inşa edildiği yönündeydi. Bizim bu girişimlerimizin ardından bu kez EKAP'ta SEYDAŞ A.Ş ile ilgili arama yapınca, söz konusu bina ile ilgili hizmet alımı yöntemiyle 3 adet pazarlık usulü işlem yapıldığını gördük" dedi.

KANUNA MUHALEFET

Oysa bu yapım işlerinin açık ihaleyle yapılması gerektiğini söyleyen Atmaca, şöyle devam etti: "Hiçbir yapım işi bölünüp parçalar halinde pazarlık usulü verilemez. Bu durum 4734 sayılı İhale Kanunu'na aleni muhalefet etmektir. Görevi kötüye kullanma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma fiillerinin gerçekleştiği düşünülmesi sebebiyle, tarafımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli girişimler yapıldı."

■ ERHAN GÜLENÇ