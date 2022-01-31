Halk ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemenli ailelerin, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. WFP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkat çekildi. Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz önlemlere başvurduğu kaydedildi. BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.