‘Kaçıp ailemize kavuşmayalım diye propaganda yapıyorlardı

PKK'NIN baskı ve tehditle dağa çıkardığı çocukların, "Eğitim verip ailenize geri göndereceğiz" diyerek kandırıldığı, Suriye ve Irak'ta eğitim verildiği, dönmek isteyenlere ise "Artık kadromuzdasınız" denilerek baskı uygulandığı ortaya çıktı. PKK'nın zulmüne maruz kaldıkları dönemdeki yaşlarının 9-17 olduğu belirlenen çocuklarla yapılan mülakatlar terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl kandırdığını ve örgüte

kazandırmaya çalıştığını gözler önüne serdi. İnsan ticareti mağduru olarak tanımlanan ve 14 yaşında katıldığı PKK'dan kaçarak kurtulan Suriye uyruklu bir çocuk yapılan mülakatta örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti.

'ÇOK BÜYÜK PİŞMANLIK'

SÖZDE üst düzey yöneticilerin örgüt üyeleri arasında duygusal ilişki yaşanmasını istemediğini söylediğini ancak bazı sözde yöneticilerin örgüt üyeleriyle uzun süredir birlikte olduğunu kaydeden çocuk, "Bize Türkiye'nin en büyük düşmanımız olduğunu söylediler. Özellikle Türkiye'den katılanları korkutmak için 'Kaçanlara tecavüz ediyorlar, psikolojik baskı uyguluyorlar' diyorlardı. Sadece kaçıp özgürlüklerine, ailelerine kavuşmasınlar diye bu şekilde propaganda yapıyorlardı. Ama geldim çok şükür öyle bir şey görmedim. İnsan oralarda geçirdiği yıllarına çok büyük bir pişmanlık yaşıyor" dedi.