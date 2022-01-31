Kılıçdaroğlu’nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı videolu paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir takım iddialarda bulunmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkarmıştı.

KILIÇDAROĞLU ODA FİYATI 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR

Paylaşımlarında genellikle mütevazı bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık algısı yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.

CHP GENEL BAŞKANININ DEDİKLERİ İLE YAPTIKLARI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR

Açıklamalarında sürekli olarak 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin liralık otelde kalarak tepkileri de üzerine çekti. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ile yaptıkları arasında büyük farklılıklar olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

İMAMOĞLU DA BALIKÇIDA 48 BİN LİRALIK HESAP ÖDEMİŞTİ

Bu durum sadece Kılıçdaroğlu ile de sınırlı kalmadı. İBB Başkanı olduktan sonra 'israf düzenine son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu da balıkçıda 48 bin lira hesap ödeyerek tepki çekmişti.

ONGUN'DAN YARIM MİLYONLUK TATİL!

Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise 420 bin liraya tatil yapması CHP içindeki israf düzenini açık bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun otel paylaşımının ise CHP Gençlik Kollarının hesabından yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.