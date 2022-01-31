“Oğlum beni duyuyorsan hiçbir şey için geç değil”

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 255 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti 881'inci günde de sürüyor. 2017'de tatil için gittiği İzmir'de kaçırıldığını belirttiği oğlu Zafer Aydın için evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın, 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu: "Oğlum İstanbul'da 3 ay kaldıktan sonra İzmir'e geçtiğini öğrendim. Bir hafta orada kaldıktan sonra kayboldu. 4 yıldır haber alamıyorum, oğlumu kandırıp kaçırdılar. Oğlum Zafer, beni duyuyorsan; biliyorum yavrum kandırıldın ve götürüldün. Hiçbir zaman geç değil, devletimize teslim ol, bizi burada acılı olarak bırakma. Tüm çocuklara da sesleniyorum buradan, dönün, bizi burada acılı bırakmayın."