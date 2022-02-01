“Elektrikte aylık tüketimi 210 kilovata çıkarıyoruz”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarında yaşanan artışla ilgili konuştu. "Elektrikteki artışı vatandaşlarımız yansıtmamak için büyük çaba harcadık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'KABİNE'DE REVİZYON NORMAL'

"YILBAŞI itibari ile sürdürülebilirliği sağlamak için zorunlu düzenleme yaptık. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz."

KONUŞMASINDA kabinedeki görev değişimine de değinen Başkan Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz" dedi.