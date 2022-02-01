Kadın cinayetlerinde verilen kararlar vicdanı rahatlatmalı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi kadın cinayetleri, şiddet, çocukların cinsel istismarı gibi toplumda infial yaratan olaylar oldu. Bozdağ, şüphelilerin serbest bırakılıp elini kolunu sallayarak ortadan dolaşması, sosyal medya ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tutuklanmalarını önlemek için gereken her şeyin yapılması talimatı verdi. Mahkemelerin bu kadar önemli ve hassas konularda dikkatli olması, vicdanları rahatsız eden kararlar vermemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Yasal eksiklik varsa düzenleme yapalım" talimatı verdi. Bozdağ'ın talimatı ile birlikte gerekli çalışmalar başladı. Kısa süre içinde bu konuda kamuoyunu rahatlatan adımların atılması bekleniyor.

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