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Lübnan Başbakanı Ankara'da resmi törenle karşılandı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi saat 16.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

01.02.2022, 16:48

Lübnan Başbakanı Ankara’da resmi törenle karşılandı

Başbakan Mikati ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Mikati'yi havalimanında Ankara Vali Vekili Murat Soylu, Ankara Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Vekili Tunca Özçuhadar, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hikmet Uz, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından, Başkan Erdoğan ve Başbakan Mikati ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.