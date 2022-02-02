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Haberler Gündem Erdoğan yarın Ukrayna’ya gidiyor

Erdoğan yarın Ukrayna’ya gidiyor

2.2.2022

Erdoğan yarın Ukrayna’ya gidiyor
TÜRKİYE, hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri nedeniyle iki ülke arasında çıkan krizde tansiyonu düşürmek için üzerine düşeni yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Erdoğan'ın görüşmede bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması yönünde mesajlar vermesi planlanıyor. Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor. n BAŞKAN Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" sözleriyle krizin çatışmaya dönüşmemesi yönünde mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik bir işgal girişiminin bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurduğunu söyleyerek taraflara gerilimin düşmesi yönünde telkinde bulunmuştu. ■ BETÜL USTA