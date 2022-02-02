Kılıçdaroğlu’nu Özkan mı patlattı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı 'halktan biri' imajı 30 Ocak akşamı İstanbul'dan yaptığı son paylaşımında yerle bir oldu. Evinin mutfağından ve çalışma odasından videolar çeken Kılıçdaroğlu'nun son videosunda, İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan otelin süit odasında kaldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu tespit edildi

Bu arada kamuoyuna odanın Boğaz manzarası yansımalı fotoğrafının ilk olarak CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşıldığı yansıdı. Bu durum Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen CHP İstanbul örgütü yöneticilerinin operasyon çektiği söylentilerini gündeme getirdi.

Ancak Yeni Asır yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nun videosunu Boğaz manzaralı lüks odadan yaptığını gösteren ilk paylaşımın, CHP'de ismi sık sık parti içi güç oyunları içinde anılan Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından paylaşıldığını ortaya çıkardı.

KAFALARDA SORU İŞARETİ

Tuncay Özkan'ın, söz konusu paylaşımı 30 Ocak 2022 Pazar günü akşam 21.13'te yaptığı, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın ise aynı fotoğrafı Özkan'dan 39 dakika sonra 21.52'de paylaştığı anlaşıldı. Bu da "Kılıçdaroğlu'nun videoda yaptığı tüm açıklamaların arka plana düşmesine neden olan '100 bin liralık odada konaklama' skandalı konusunda asıl operasyonu yapan Tuncay Özkan mıydı?" sorusunu akıllara getirdi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı odada kaldığını paylaştığı fotoğrafla ilk ortaya çıkaran Özkan'ın parti içi güç savaşlarında yeni bir hamle mi yaptığı sorusu tartışılıyor.

ERHAN GÜLENÇ