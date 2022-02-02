MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na tepki: İstanbul’da balık baştan tuz hepten kokmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul'da kar esareti yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranında yemek yemesini eleştiren Bahçeli, "Meteoroloji uzmanları, bilim insanları günlerce İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamında yoğun kar yağışının olacağını alarm zilleri çalar gibi duyurmuşlardı. Birleşik Krallığın Türkiye Büyükelçisi ile 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İstanbul Belediye Başkanı, ne gariptir ki, ne gafilliktir ki, meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamış, aklına dahi getirememiştir. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur" dedi.

'İSTANBUL SERSEFİL HALE DÜŞMÜŞTÜR'

BAHÇELİ, "İstanbul, İstanbul olalı böyle bir zillet, böylesi bir zulüm görmemiştir. Liyakatsiz, layüsel ve lakayt bir siyaset tellalının elinde İstanbul sersefil hale düşmüştür. İstanbullu yolda kalmış feryat figan ediyor, trafik tıkanmış, hayat durmuş, Belediye Başkanı kendisine özel tahsisli kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Bunu yaparken de hiç vicdanı sızlamıyor. Üstelik "Büyükelçiyle yemek karla mücadele kadar önemli" diyebilecek kadar şirazesi kaymış bir görüntü vermekten kaçınmıyor, bundan rahatsız olmuyor" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN ÖNÜNÜ DERHAL AÇMALI'

İMAMOĞLU'NU istifaya çağıran Bahçeli, "İstanbul'da geçen hafta yaşanan rezaletlerin bir benzeri dünyanın herhangi bir ülkesinde vasat bulmuş olsaydı, o ülkenin belediye başkanı emin olunuz ki bir gün, bir saat, bir saniye bile koltuğunda oturamazdı. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da görevinden affını bir an evvel talep etmesi ve İstanbul'un önünü derhal açmasıdır" dedi.

BU GÖRÜSME TUTANAK ALTINA ALINDI MI?

BAHÇELİ, "Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemseyen bir şahsa Türk-İslam medeniyetin en büyük kenti nasıl emanet edilecek? Normal olmayan husus; karın, kışın tam ortasında lüks bir balık lokantasında vaki görüşmeye niye ve ne maksatla ihtiyaç duyulduğudur. Söz konusu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır?" diye sordu.