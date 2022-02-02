Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten gündeme ilişkin önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi ziyareti ve milletvekilleriyle buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur, terörle mücadelemiz devam ediyor.

Kış Kartalı Harekatıyla terör hedefleri yok edildi. Eren Operasyonları da devam ediyor. Terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu harekat kesinlikle kardeş halkların topraklarına müdahale değildir. Hukuk temelinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı mücadelesidir.

Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli.

Cumhurbaşkanımızın Putin'le dost olması ve Türkiye'nin NATO üyesi olması, krizin aşılmasında bölgede bu inisiyatifin alınması önemli.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu adımlar Türkiye'nin bir barış devleti olduğunu ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde Ermenistan'la normalleşmeyi sağlayacak protokoller ortaya çıkmıştı. Ermenistan o protokolleri iptal etmişti. Sonra Erdoğan arşivleri açalım, bölgede karşılıklı diyaloğu başlatalım mesajı vermişti.