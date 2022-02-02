Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! 12 göçmen donarak can verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI
Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.
Tarih: 2.2 2022— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022
Yer: İpsala Yunanistan Sınırı
Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu
AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.
Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,
FETÖ'ye müşfik
Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk