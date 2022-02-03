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Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den kritik görüşme

Ukrayna'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, tüm dünyanın merakla beklediği konularda önemli mesajlar verdi. Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi.

03.02.2022, 18:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022, 18:29

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy’den kritik görüşme

ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Ülkelerimiz serbestlik anlaşmasını imzaladı, bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Toprak bütünlüğümüze desteği için sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabulucu rolü için teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağ duyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.