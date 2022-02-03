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Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

DHA

03.02.2022, 11:27

Edirne’de donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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