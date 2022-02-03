Onların yürekleri sızlamadı ama bizim kalbimiz dondu

Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen 12 göçmen donarak yaşamını yitirdi. Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün sabah saatlerinde 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

İlerleyen saatlerde ise bu sayı 12'ye yükseldi. Donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgedeki arama tarama faaliyetlerini devam ettiği bildirildi.

MAĞDURA CANİ, FETÖ'YE MÜŞFİK

Sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu.

AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulundu.