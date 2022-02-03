Terörün kalbine hancer sapladık!

TERÖRLE mücadelede kahramanlık destanı yazan Mehmetçik, her koşulda teröristlerin inlerini başına yıkıyor. Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı dün gece 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi. Beraberindeki komutanlarla terör yuvalarının imha edildiği Kış Kartalı Harekatı'nı gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler" dedi.

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TERÖRLE mücadele uzmanları harekatın gerçekleştirildiği alanın örgütün Suriye sahasına terörist, lojistik destek aktarma alanı olduğunu ifade ediyor. Türk askeri harekatla, terör örgütü adına petrol ticareti yapılmasının da önüne geçti. Çetin hava şartlarında icra edilen nefes kesen operasyon neticesinde her renkten çok sayıda PKK/KCK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Sonuçları yakından takip ettiklerini belirten Akar, "Önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

HAREKATIN düzenlendiği bazı yerlerde teröristlerin, sivil halkı 'canlı kalkan' olarak kullanmaya çalışsa da Mehmetçiğin hassasiyeti sayesinde bunu başaramadığı vurgulandı. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü harekatta terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da vuruldu. ■ BETÜL USTA (ANKARA)

HAKKARİ'DE EREN KIŞ-18 OPERASYONU BAŞLATILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Kış-18 Hakkari- Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel, 68 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.