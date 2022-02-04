Barış için üzerimize düşeni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidişi öncesinde, Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

KIRIM TATARLARI KONUSU

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır."

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

"Bu ziyaret kimin dost olduğunu gösteriyor"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür eden Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır" dedi. Erdoğan da, "Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür" diye konuştu.

'GÖÇMEN KATLİAMLARINA AB HEP SESSİZ KALMIŞTIR'

YUNANİSTAN'IN göçmenleri donarak ölüme terk etmeleri hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce 12 insanı dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Botların batırılması, insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın insanlara yönelik alışılmış tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte 12 insanı donmak suretiyle ölümlerine seyirci kaldılar. Bizler de bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözü önünde sürdüreceğiz" dedi.

HERZOG MART'TA TÜRKİYE'DE

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretiyle ilgili, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.