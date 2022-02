Başkan Erdoğan’dan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında önemli mesajlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi hizmete açıldı Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyor 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik.

Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de bu altyapılarla donatarak Zonguldak'ı büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz.

Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda reformların kat edilen mesafenin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamız olduğu görülecektir. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamının 5'e 10'a katlayan eserlerle donattık.

Her alanda, hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık.

Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim ihracata ve üretime yüklenmemizin amacı bu fırsatı değerlendirmektir. Sizler gördünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.



Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.

Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirkin sembolüdür. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil can borcumuz var.