"Ukrayna sürecine Batı çomak sokuyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi çözmek için Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dönüşte kritik açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın bu krizin çözümünde lider sorunu çektiğini belirten ve bundan önce Angela Merkel'in aldığı sorumlulukları hatırlatan Erdoğan, "Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız" ifadeleriyle, süreçte aktif rol oynamak istediklerini açıkça belirtti.

'LİDER SIKINTISI YAŞANIYOR'

Yaşanan süreç içerisinde Batı ülkelerinin bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenski ile olan görüşmede, zaten bu konularla ilgili bir mutabakatımız olduğunu gördüm. Çünkü şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Bundan önce bakıyorsunuz bir Merkel icabında çıkıyordu, hakikaten çözüm için elinde anahtar bulundurabiliyordu. Ama bunun dışında şu anda böyle bir lider de kalmadı. Diğerlerinin ismini zaten vermeye gerek yok.

ABD ile ilgili duruma da baktığımızda, Biden da şu an itibariyle bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Dışişleri Bakanlarının yaptıkları görüşmelerde de neticeye yönelik bir gelişme henüz kaydedilemedi. Bunu zaten kendilerinde de açık net görüyoruz. Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız. Bu arada İlham Aliyev'in Ukrayna'ya bir ziyareti oldu. Bunun dışında Boris Johnson'ın aynı şekilde buraya bir ziyareti oldu. Bu ziyaretleri biz daha sonra derleyip toparlamak, buna göre de bir adım atmak istiyoruz. Sayın İlham Aliyev kardeşimizle bu ziyaretinden sonra bazı görüşmelerimiz oldu. Bütün mesele, bir şey beklemeden bu işin çözümüne yönelik ne yapılabileceğinin gayreti içinde olmak.

'TARİHİ KARARLAŞTIRACAĞIZ'

Türkiye'nin Putin ile Zelenski'yi bir araya getirip getiremeyeceğinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Davetimizle ilgili Sayın Putin'in Çin'den döndükten sonra Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği yönünde olumlu bir dönüş oldu. Şimdi tarihi kararlaştıracağız. Sonra da Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenski'yle olan mutabakatımız bu istikamette. Bunu alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Zelenski'yle olan görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur" yanıtını verdi.

'KÖŞEYE SIKIŞAN TERÖRİSTLER ÇILDIRMAYA BAŞLADI'

TERÖR operasyonlarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Kış Kartalı Harekatı'nın da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma iradesinin bir adımı olduğunu dile getirerek, "Hem bu harekatta hem de bütün terörle mücadele operasyonlarında görev alan kahramanlarımızı kutluyorum. Tabi bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine "herkes kendi başının çaresine baksın" diye talimat geçiyorlar. Ama hiçbiri kaçacak delik bulamayacak. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız" diye konuştu.

PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İNCİRLİ BOSTAN CAMİSİ AÇILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldıktan sonra Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Kadıköy İmam Hatip'in hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olmasının tüm Kadıköy İmam Hatip'teki öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Erdoğan, "İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da buraya ayrı bir hava, ayrı bir zenginlik katmış oldu. Çevre artık bu noktada çok daha manen zengin olmuş oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Prof. Dr. Osman Öztürk, Erenköy'den ta Fatih'e kadar, onun yaz-kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil" dedi.