Erdoğan çifti korona virüse yakalandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA GİTMİŞLERDİ

BAŞKAN Erdoğan, son olarak eşi Emine Erdoğan ile birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü için Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bakanların da eşlik ettiği Başkan Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atarken, Emine Erdoğan da Kırım Ailesi Okulu'na bir ziyaret gerçekleştirerek burada çocuklara kitap hediye etmişti.