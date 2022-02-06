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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

06.02.2022, 21:50

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TEMENNİSİNDE BULUNAN HERZOG'A TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.