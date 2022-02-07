Bakan Koca’dan kulüplere TURKOVAC teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün ve dün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti. Koca, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor için Twitter hesabından ayrı ayrı paylaştığı teşekkür mesajlarında şu ifadeleri kullandı: "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur." Koca, paylaşımlarında futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının görüldüğü fotoğraflara da yer verdi.