‘İktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez’

Partisinin Kızılcahamam kampı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve ortakları için, "HDP terör operasyonlarını kınamıştır. Biz de onları şiddetle kınıyoruz. Bunlarla ittifak kuranlar ihanete ortaktır" dedi. CHP'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bir savaş olduğunu da dile getiren Bahçeli, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE TUZAKLARI YIKIYOR

Yolumuz çetin, yükümüz ağır olsa da inanç ve irademizin kudretiyle mütecaviz dayatmaları yerle yeksan ediyoruz. Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz. Bizim başarmamız istikbalimiz ve tam bağımsızlığımızla ilgilidir. Türkiye kurulan tuzakları birlik ve beraberliğiyle, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle yıkmaktadır. Heyecanımız her geçen gün artacaktır. Vatanımızın her yerine ulaşılmış, gönül kapıları çalınmıştır. Hamdolsun samimiyetle çıktığımız yol bizi bu sonuca ulaştırmıştır.

GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIZ

Durmayacak, beklemeyecek ve yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan bölgelerde bu partinin gerçek yüzünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacak, milletimizi aydınlatacağız. CHP aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, siyasi yıkım müteahhitidir. Eylem ve emelleri ile bunu defalarca ispat ve tescil etmiştir. CHP, HDP ve Zillet'in diğer ittifakları emperyalizmin mızrak ucudur. Küresel lobilerin içimize sızdırılmış saat ayarlı bombasıdır. CHP Genel Başkanı etnik kökenin dezavantaj olduğunu söylemektedir. Türkiye'de dezavantajlı bir kesim yoktur. Bu bölücülüktür. İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır. Engellilik dezavantaj değildir saptırmadır. Cinsel yönelimden dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını söylemek ahlakımıza atılmış kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu, Müslüman Türk milletinin itibarı, itikadı ve ihtişamıyla hesaplaşmaya nasıl cüret edebilmiştir? Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozuldu mu yıkım kaçınılmaz hale gelir. CHP Milli ahlaka el kaldırmıştır. Bu gerçekleri milletimiz tüm çıplaklığıyla anlatacağız.

DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ İTTİFAKI

Cumhur İttifakı bir vatan ittifakı, siyasi hesapların üzerinde diriliş ve yükseliş ittifakıdır. Cumhur'un ruh kökünden doğan bir erdem mukavelesidir. Çanakkale'yi geçilmez yapanların mirası bizimledir. Haklının ve hakikat özleminin ittifakıdır. Adımız bilinmekte, adayımız berrak ve aklımız milli ve yerlilikte billurlaşmıştır. Türkiye'nin geleceği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir ve erken seçim yoktur.