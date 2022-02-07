İzmir CHP’de dayanışma görünümlü tehdit yemeği

CHP İzmir İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fuar İzmir'de önceki akşam yemek düzenledi. Katılımın kişi başı 1000 lira olduğu yemekte CHP'liler kurdukları "iktidar hayallerini" konuştu. Gecede CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yaptığı bir çıkış ise şok etkisi yarattı.

DİSİPLİN SOPASI GÖSTERDİ

"Beraberlik ve dayanışma yemeği" adı verilen etkinlikte parti içinde muhaliflere ve farklı düşünenlere "disiplin" sopası gösterildi. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Bizim birbirimizle rekabetimiz olmaz, dayanışmamız olur. CHP'liler kardeştir, kardeşçe mücadele vereceğiz. Bazı arkadaşlarımız bu sözleri yeterince önemsemiyor olabilirler o zaman da parti gerekeni yapar" ifadelerini kullandı. Salıcı'nın bu sözleri geceye damgasını vurdu. Bugüne kadar birçok partilinin disiplin kuruluna gönderildiği, eski belediye başkanları Hasan Karabağ, Tahir Şahin, İl eski Başkanı Kemal Karataş gibi birçok ismin ihraç edildiği ve yine birçok ilçe yönetiminin görevden alındığı İzmir İl örgütü, verilen bu gözdağıyla bir şok daha yaşadı.

TUNCAY ÖZKAN KATILMADI

İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı geceye Salıcı'nın yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Geceye bir dönem CHP İzmir'in siyasi patronu olmak için mücadele eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le karşı karşıya gelen İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın katılmaması dikkat çekti. Bu durum kulisleri hareketlendirdi. Parti Meclisi'ne giremeyince prestij kaybeden ve İzmir'in patronluğu hayali suya düşen Özkan'ın geceye Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke ve Tunç Soyer gibi isimlerin gölgesinde kalmak istemediği için gelmediği yorumları yapıldı.



DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Gecede aralarındaki mücadele ve ayrışma tüm örgüt tarafından bilinen İl Başkanı Deniz Yücel ve Başkan Tunç Soyer'in birbirlerine yaptıkları destek açıklamaları ise partililer arasında da 'göstermelik' olarak değerlendirildi. Gece, açılış konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Korosu'nun müzik dinletisi ile devam etti.

ERHAN GÜLENÇ