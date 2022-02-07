Mardin’de Eren Kış-20 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/ depo/barınak imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.