‘Sağlığımızla ilgili olumsuz bir durum yok’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hem kendisi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." Erdoğan, dün " Hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız KOVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" paylaşımı yaparak virüse yakalandığını duyurmuştu.

'BEDDUA EDENLER HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLERDİR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edip husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir" ifadelerini kullandı.