MHP lideri Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" dedi.

'PROPAGANDA VAR'

BAZI çevrelerin Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde propagandalara başladığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna geriliminin son bulması için gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Soltenberg de bunun için Erdoğan'a teşekkür etti.

'ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİL İKİNCİ KEZ ADAY OLACAK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değindi. Bu konuda hukuken hiçbir tartışma olmadığını dile getiren Şentop, "Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bu tartışmalar gereksiz" dedi.