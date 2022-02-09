Erdoğan evden telefonla görevinin başında

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de yayınlanan "Sebep Sonuç" programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Kalın, "Sağlık durumu gayet iyi. Doktorlarımızın öngörüsü Kovid-19 testinin birkaç gün içerisinde negatife döneceği yönünde. Cumhurbaşkanımıza ve hanımefendiye dua ediyoruz. Evden telefonlarla görevine devam ediyor" diye konuştu.

ISPARTA'DA FATURALARA ERTELEME

BAŞKAN Erdoğan, korona virüse yakalanmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'da yaşanan durumun da hızla çözülmesini sağladı. Başkan Erdoğan'ın "Sorun çözülene kadar orada kalın" talimatı üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hemen bölgeye gitti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada ise bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Isparta'da 10 yıllık arıza bir günde oldu. Buradan bir hususu da sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum, 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz" ifadelerini kullandı.