Ankara’da Aydın için eğitim zirvesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda Aydın'ın eğitim zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı. AK Partili Metin Yavuz, zirvenin ardından yaptığı açıklamada yatırımları sıraladı. Yavuz, AK Parti iktidarlarının 2002'den bu yana 274 milyar lira harcadığı eğitime büyük önem verdiğini vurguladı. Yavuz, 2021 yılında Aydın'da 13 temel eğitim ve 12 ortaöğretim projesi olmak üzere toplam 25 projenin hayata geçirildiğini söyledi. 476 milyon TL'lik eğitimi yatırımı yapıldığını vurgulayan Metin Yavuz, 2022'de de projelerin hızlı şekilde sürdürüleceğini kaydetti. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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