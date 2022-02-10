‘İndirimli tarifeyle ilgili gelen talepleri değerlendiriyoruz’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da düzenlenen Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Kalan 7 köye de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. Isparta'da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldi. Çözüm için gereken bütün imkanları bir araya getirdik. Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır" dedi.

'EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR'

BAKAN Dönmez, programın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Dönmez, elektrik fiyatları ile ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin, indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını ve bunun 1 Şubat itibarıyla uygulamaya başladığını belirterek, "Bunun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Bunlara ilişkin farklı tarife oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Esnafımız, küçük işletmeler, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var, hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

'SINIRIN YÜKSELTİLMESİ VE VERGİLENDİRME MASADA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin konuştu. Bu konuyu önemsediklerini ifade eden Dağ, "Önümüzdeki süreçte bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon. İnşallah temelden bir çözüm olacak" dedi.