MSB: 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

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