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Haberler Gündem Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

11.02.2022, 21:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022, 21:29

Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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