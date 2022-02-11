Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...