Başkan Erdoğan: ‘Attığımız adımlar güçlü Türkiye için’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü atlattıktan sonra dün Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

1000 HATM-İ ŞERİF OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı. Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabbim kabul buyursun" dedi. Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabbimizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabbim bizleri muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN'

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabbim fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabbim bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah" ifadelerini kullandı. Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib'e adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Mirac'a yürüyoruz. Rabbim bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Rabbim Recep'e, Şaban'a kavuştuğumuz gibi Ramazan'a ve Ramazan Bayramı'na da bizleri kavuştursun" diye konuştu.



'EŞİM HENÜZ ATLATAMADI'

Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kovid-19 sürecinde ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi çalışmalarını da evden yürütebildiğini aktaran Erdoğan, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz" dedi.



'VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Erdoğan konuşmasında muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerektiğini de söyledi. 'Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil' diyen Başkan Erdoğan, "Batı'da şu an elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları nerelerde... Biz vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



AKSAKALLAR HEYETİ'Nİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Heyette Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı. Erdoğan, Şuşa Beyannamesi'nin yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı da imzaladı.