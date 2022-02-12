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Dışişleri’nin Çağrı Merkezi dünyanın en iyisi seçildi

12.2.2022

Dışişleri’nin Çağrı Merkezi dünyanın en iyisi seçildi

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM), Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilen KÇM'nin altın madalya aldığı belirtildi. Kurulduğu 2005'ten bu yana 7 milyon çağrıya yanıt veren KÇM'nin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak için kullandıkları başlıca araç haline geldiği ifade edilen açıklamada, KÇM'nin halihazırda konsolosluk mevzuatı konusunda eğitimli 60 personeliyle 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiği kaydedildi.