El-Kureyşi Operasyonu Türkiye’ye son anda söylenmiş

ABD'NİN Türkiye sınırına yakın Atme Kasabası'ndaki el-Kureyşi operasyonuyla ilgili detaylara New York Times Gazetesi ulaştı. Alınan bilgiye göre, ABD'nin casus drone'larından biri bölgede 3 katlı bir binanın tepesinde yıkanan ve sağ bacağı olmayan sakallı bir adamı görüntüledi. El-Kureyşi'nin 2015'te hava saldırısında bir bacağını kaybettiği biliniyordu. Aralık ayı sonunda ABD Başkanı Biden görevi onayladı. Yetkililerin görev başlamadan kısa bir süre önce Suriye'nin kuzeybatısında askerleri bulunan Türkiye, İsrail ve Rusya'ya haber verdiği iddia edildi. Biden Kureyşi'yi canlı istiyordu. Ancak operasyon planladığı gibi gitmedi ve Kureyşi kendini patlatarak intihar etti.